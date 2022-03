Betrunkener wird in Langweid aus verrauchter Wohnung gerettet

Ein betrunkener 26-Jähriger will sich in Langweid Essen zubereiten, schläft aber ein. Als Dank für seine Rettung werden die Beamten jedoch beschimpft.

Völlig betrunken hat ein 26-Jähriger am späten Montagabend versucht, sich in seiner Wohnung in Langweid etwas zu kochen. Aufgrund der laut Polizei "erheblichen Alkoholisierung" schlief er aber ein und überhörte sogar den mittlerweile ausgelösten Rauchmelder.

Gegen 23 Uhr informierte die integrierte Rettungsleitstelle die Polizei in Gersthofen über einen ausgelösten Rauchwarnmelder in der Augsburger Straße, da in einem Mehrfamilienhaus Rauch aus einer Wohnung gedrungen war. Als die Einsatzkräfte in die Wohnung gelangt waren, entdeckten sie den 26-Jährigen schlafend auf seiner Couch. Da der junge Mann nicht ansprechbar war, musste ihn die Feuerwehr Langweid nach draußen bringen. Die Beamten fanden schnell den Grund für die Rauchentwicklung heraus. Es handelte sich um angebrannte Speisen im noch eingeschalteten Backofen.

Auf dem Weg zur Untersuchung im Rettungswagen kam der Mann wieder zu Bewusstsein. Statt sich jedoch für seine Rettung zu bedanken, beschimpfte er die Einsatzkräfte als „Wichser“. Ein Sachschaden ist zwar nicht entstanden, doch nun folgt eine Anzeige wegen Beleidigung. (thia)