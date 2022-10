Bilderrätsel-Gewinnerin aus Langweid: Ein Anruf mitten ins Glück

Christel Meier aus Langweid freut sich über den 1000-Euro-Gewinn bei unserem Bilderrätsel. Zuerst wollte sie die Glücks-Botschaft gar nicht hören.

Schon von Berufs wegen nimmt Christel Meier jeden Tag viele Anrufe entgegen, die einen sehr ernsten Hintergrund haben. Dieses eine Telefonat aber wollte sie am frühen Mittwochnachmittag nicht führen. Ihr Ehemann Manfred war am anderen Ende der Leitung und Christel Meier wollte sich mitten in einer dienstlichen Besprechung nicht stören lassen. Als sie dann doch ran ging, hat sie es aber nicht bereut.

Darum geht es beim Bilderrätsel unserer Zeitung

Denn ihr Mann hatte eine äußerst erfreuliche Botschaft. Seine Christel, mit der er seit über drei Jahrzehnten verheiratet ist, hat beim Bilderrätsel unserer Zeitung, das noch bis zum 31. Oktober läuft, 1000 Euro gewonnen. "Olivenöl" lautete diesmal das richtige Lösungswort und das hatte die Langweiderin schnell heraus. "Eine machbare Aufgabe" sei es diesmal gewesen, das richtige Wort anhand des Bildes zu erraten, erzählt die glückliche Gewinnerin.

Beim Bilderrätsel versucht Christel Meier regelmäßig mitzumachen - sofern es der Dienstplan erlaubt. Womit wir bei der Sache mit den Anrufen wären, die sie tagtäglich im Job entgegen nimmt. Die engagierte Rotkreuzlerin ("Im Herzen bin ich Sanitäter") arbeitet in Augsburg bei der Integrierten Rettungsleitstelle.

Unter der "112" gehen tagtäglich Notrufe ein und eine der Menschen, die diese entgegen nimmt, ist Christel Meier. Bei ihr landen aufgeregte Zeugen eines Verkehrsunfalls ebenso wie aufgelöste Angehörige, die einen medizinischen Notfall miterleben müssen. Auch Wiederbelebungsversuche muss Meier immer wieder am Telefon anleiten - einer davon machte vor zehn Jahren Schlagzeilen, weil so einem Baby das Leben gerettet wurde, das heute ein glücklicher Bub ist. Christel Meier will ihren Anteil am Geschehen nicht zu hoch hängen. "Für mich sind die Eltern die Helden."

Entspannung findet die Langweiderin bei der Gartenarbeit

Entspannung findet die Langweiderin bei der Gartenarbeit. Dort kann sie in den nächsten Tagen in Ruhe darüber nachdenken, was sie mit dem Gewinn anstellt. "Ich habe noch gar keinen Plan," sagt Christel Meier, "ich muss erst einmal einen klaren Gedanken fassen." Sicher sei nur: "Es wird eine Überraschung und es ist nicht für mich allein."