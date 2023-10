Blinde Passagiere fahren im Lastwagen nach Langweid

Als ein Lkw-Fahrer die Türen seines Aufliegers öffnet, springen mehrere Personen von der Ladenfläche. Laut Polizei handelt es sich augenscheinlich um Geflüchtete.

Blinde Passagiere waren offenbar an Bord eines Lastwagens, berichtet die Polizei. Als der 56-jährige Fahrer des Lasters am Donnerstagvormittag die Türen seines Sattelaufliegers öffnete, sollen drei junge Männer im Alter von etwa 20 bis 26 Jahren von der Ladefläche gesprungen sein.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Gelände einer Spedition in der Parkstraße in Langweid-Foret. Laut Polizei handelte es sich bei den jungen Männern augenscheinlich um Geflüchtete. Gegenstand der Ermittlungen ist nun, wo die Männer auf den Lkw gelangten, berichtet die Polizei. Die drei Männer wurden an die zuständige Aufnahmeeinrichtung überstellt. (kinp)

