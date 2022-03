Langweid

vor 33 Min.

Carsharing ist jetzt auch in Langweid möglich – und die Gemeinde macht mit

Geschäftsbereichsleiter Jürgen Biedermann (links) übergab die beiden Carsharing-Fahrzeuge für Langweid an Bürgermeister Jürgen Gilg.

Plus Immer mehr Menschen nützen Carsharing-Angebote. Ein solches gibt es ab sofort auch in der Gemeinde Langweid.

Von Sonja Diller

Mobilität auf vier Rädern ohne eigenes Auto gibt es jetzt auch in Langweid. Carsharing-Fahrzeuge des Anbieters SWA sind am Rathaus und auf dem Parkplatz des Pfarrheims in der Foretstraße zu finden. Und die Gemeinde beteiligt sich daran.

