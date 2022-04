Das war gefährlich: Autofahrer in Schlangenlinien auf der B2 unterwegs

Ein betrunkener Autofahrer ist auf der B2 kilometerlang von Donauwörth bis Langweid in Schlangenlinien gefahren. Beinahe wäre ein Unfall passiert.

Auf der B2 auf Höhe Langweid hat ein alkoholisierter Autofahrer fast einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich andere Verkehrsteilnehmer am Dienstag gegen 22 Uhr bei der Polizei und berichteten, dass ein Autofahrer auf Höhe der Anschlussstelle Donauwörth in Fahrtrichtung Süden in Schlangenlinien unterwegs sei.

Der Fahrer des silbernen BMWs benötigte laut Zeugenaussagen immer wieder beide Spuren, kam nach rechts in den Grünstreifen und bremste zweimal bis zum Stillstand ab. Ein anderer Fahrer konnte geradeso noch ausweichen und einen Zusammenstoß vermeiden.

Die Polizei stoppt den Autofahrer auf der B2 bei Langweid

Die Polizeibeamten kontrollierten den auffälligen Fahrer auf Höhe der Anschlussstelle Langweid-Nord. Schnell stand der Grund für das Verhalten am Steuer fest. Der 42-jährige Mann war mit über 1,7 Promille stark alkoholisiert. Die Polizisten stellten den Autoschlüssel sicher und nahmen den Mann mit zur Blutentnahme auf die Dienststelle.

Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei Gersthofen Zeugen, sich unter 0821/323-1810 zu melden. (kar)

