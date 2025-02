Die drei Langweider Faschingswagen können sich sehen lassen

Bereits zum zwölften Mal haben die Jugendlichen der Freiwilligen Feuerwehr Langweid etliche Stunden ihrer Freizeit mit dem Bau von Faschingswagen verbracht, in diesem Jahr unter dem Motto „Aprés Ski“. Ein zwölf Meter langer Lkw-Anhänger bildet die Basis der Ski-Hütte. Nach insgesamt 19 Wochen Bauzeit und rund 200 Arbeitsstunden kann sich das Ergebnis sehen lassen. Die beiden Projektleiter des Bauteams der Langweider Wehr, Niklas Kröpfl und Markus Steigleder, dankten den großzügigen Sponsoren sowie den zahlreichen Helfern, ohne die der Faschingswagen in diesem Jahr nicht zustande gekommen wäre. Langweids stellvertretender Kommandant Thomas Hörmann weihte den Wagen unter den Augen von zahlreichen Besuchern mit einer Sektdusche im Hof des Feuerwehrhauses traditionell ein.

Auch die anderen beiden Faschingswagen wurden präsentiert. Der Langweider Bauwagen hat einen Faschingswagen zum Thema „Rock of Ages“ errichtet – getreu dem Musical, das die 1980er Jahre aufleben lässt. Und auch der Faschingswagen der Faschingsfreunde Achsheim, der bereits bei drei Umzügen im Einsatz war, wurde vorgestellt. Gestaltet ist er rund um die erfolgreiche Filmreihe des jungen Zaubers Harry Potter. Das Motto dazu lautet „Harry Potter und die Heiligtümer von Achsheim“.

Bürgermeister Jürgen Gilg war vor Ort und sichtlich beeindruckt, wie viele Jugendliche aus Langweid in zahlreichen Stunden an den Faschingswagen mit gebaut haben. Der Faschingswagen der Feuerwehr Langweid kann noch bei folgenden Umzügen besichtigt werden: Nachtumzug Asbach-Bäumenheim (28. Februar), Welden (1. März), Rain am Lech (2. März) und Gablingen (4. März).

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.