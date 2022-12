In Langweid steigen Gebühren für Wasser und Grüngut

Plus Der Kubikmeter Wasser wird um fast 40 Cent teurer. So begründet Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg die Steigerung.

In Langweid steigen im kommenden Jahr die Gebühren für Wasser und Grüngutentsorgung. Begründung: steigende Unkosten. Der Beschluss des Gemeinderats fiel einstimmig.