Diebe schlagen auf Baustellen in Langweid und Meitingen zu

Baustellendiebe haben in Langweid und Meitingen zugeschlagen. In Langweid wurden sieben Rollen Bitumenbahnen gestohlen und in Meitingen zapften die Täter Diesel an zwei Baggern ab.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, fuhren am vergangenen Samstag zwei Männer mit einem weißen Transporter auf das Baustellengelände an der Zugspitzstraße in Langweid. Nachdem sie die Bitumenbahnen im Wert von 385 Euro eingeladen hatten, machten sie sich aus dem Staub. Das Fahrzeug hatte ein rumänisches Kennzeichen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zapften dann Unbekannte aus zwei Baggern an der Thierhauptener Straße in Meitingen rund 350 Liter Diesel ab. Der Schaden beläuft sich auf etwa 610 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)