E-Bike-Fahrer kracht in Langweid mit voller Wucht in ein Auto

Eine 32-jährige Autofahrerin steht mit dem Wagen auf dem Geh- und Radweg am Badesee in Foret. Der E-Bike-Fahrer geht irrtümlicherweise davon aus, dass sie jeden Moment losfährt.

Mit voller Wucht ist ein 27-Jähriger am Mittwoch mit dem E-Bike in Langweid auf ein stehendes Auto gekracht. Der junge Mann war am Vormittag auf dem Radweg zwischen Langweid und Foret unterwegs.

Zu dem Zeitpunkt stand eine 32-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen an der Parkplatzausfahrt des Badesees auf dem Geh- und Radweg. Der 27-jährige nahm laut Polizei an, sie fahre los, um in die Straße einzubiegen. Bis er registriert hatte, dass dies nicht der Fall war, war ein Ausweichen bereits zu spät. Er krachte mit voller Wucht hinten rechts in das Auto. Mit mittelschweren Verletzungen musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 5500 Euro. (thia)