Ein Ort unter Schock – Langweid in den Tagen nach der Bluttat

Plus Am Tag nach der Tat ist die Straße vor dem Tatort voll mit Reportern und Kamerateams. Nachbarn sprechen aufgeregt über die Schüsse der Nacht. Was macht die Bluttat mit dem Ort?

Von Philipp Kinne, Jana Tallevi

Der Regen hat das Licht der Kerzen vor dem Tatort erlöschen lassen. Daneben liegen frische Rosen und ein Brief: "Aus dem Leben seid ihr uns genommen, aber nicht aus unserer Herzen", steht darauf. Drinnen, in einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße, wurden am Freitagabend drei Menschen erschossen. In einer anderen Wohnung in der Nachbarschaft wurden zwei weitere schwer verletzt. Es ist eines der schlimmsten Gewaltverbrechen in der Region. In der Nachbarschaft drehen sich die Gespräche am Gartenzaun seither nur noch eine Frage: Warum?

Bluttat in Langweid: Das ist bislang bekannt

Der mutmaßliche Schütze heißt Gerhard B. Er lebte in dem Haus, in dem er mutmaßlich drei seiner Nachbarn erschoss. Ein 52 Jahre alter Mann, seine 49 Jahre alte Frau und eine 72-Jährige starben an Ort und Stelle. Danach stieg der mutmaßliche Täter in sein Auto, fuhr zu der anderen Wohnung und schoss dort auch noch auf einen Sohn der Nachbarn und dessen Partnerin. Die beiden kamen verletzt ins Krankenhaus und befinden sich außer Lebensgefahr, berichtet die Polizei. Gerhard B. ist 64 Jahre alt und wird von Nachbarn unterschiedlich beschrieben. Eine Anwohnerin spricht von einem "Haussherriff", der gerne Streit anzettelt. Mal seien ihm die Mülltonnen zu voll, mal sei es für sein Empfinden im Haus zu laut gewesen.

