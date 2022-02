Ein Schritt zugunsten der Umwelt: In Langweid ist ab März Carsharing möglich

Plus Wie geht die Gemeinde Langweid mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Im Gemeinderat gibt's dazu mehrere Vorschläge für weitere Pläne.

Mit dem Auto zu Besorgungen und dergleichen fahren, obwohl man selbst keines besitzt: Das ist bei Carsharing möglich. Ab dem 1. März werde es in Langweid zwei Carsharing-Fahrzeuge geben, erklärte Bürgermeister Jürgen Gilg im Gemeinderat. Die Gemeinde nutzt dabei ein Angebot der Stadtwerke Augsburg (SWA). Das ist aber nur ein Aspekt von mehreren, mit denen man künftig zu einem nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen kommen will.