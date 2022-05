Langweid

vor 2 Min.

Eine Ära endet: Familie Beducker gibt ihre Tankstelle in Stettenhofen ab

Plus Eine feste Institution in Stettenhofen ist seit Jahrzehnten die Tankstelle Beducker. Doch nun geht eine Ära in dem Dorf zu Ende. Warum das so ist.

Von Sonja Diller

Seit 1936 waren es die Stettenhofener und Langweider so gewohnt: Sie gingen nicht anonym zum Tanken, sondern sie fuhren zum Beducker. Für einen vollen Tank, einen Plausch. Später auch für eine Brotzeit oder einen kleinen Einkauf im Tankshop, wenn alle anderen Läden längst geschlossen waren. Das ist jetzt vorbei. Wie es nun weitergeht.

