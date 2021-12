Erste Züge sind da: Die riesige Bahnwerkstatt bei Langweid ist startklar

Am Mittwoch rollen im neuen Werk in Langweid die ersten Züge ein. Dort sollen künftig Züge der Firma Go-Ahead Bayern gewartet werden.

Historischer Moment in Langweid: Die ersten beiden Triebzüge haben das dortige nagelneue Betriebswerk erreicht. Dort wird ab sofort die Firma TMH Germany die Flotte von Go-Ahead Bayern warten, die am Sonntag im Allgäu an den Start geht.

Jedes der 22 Fahrzeuge für das E-Netz Allgäu wird pro Jahr um die 180.000 Kilometer zurücklegen - deshalb müssen alle technischen Teile regelmäßig gewartet werden. Im Dezember 2022 wird Go-Ahead dann auch den Zugverkehr auf den elektrischen Strecken rund um Augsburg aufnehmen; dazu werden derzeit weitere 56 Triebzüge durch den Hersteller Siemens gebaut, die dann ebenfalls in Langweid gewartet werden.

TMH hat für die riesige Werkstatt rund 45 Millionen Euro investiert, 70 Menschen sollen dort Arbeit finden. (AZ)

