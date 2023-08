Feuerwehr übt Rettung im Langweider Kindergarten

Wenn Kinder in Gefahr sind, ist ein Rettungseinsatz besonders schwierig. Deswegen wurde bei der Hauptübung der Langweider Feuerwehr der Kindergarten Schauplatz.

Um die örtlichen Gegebenheiten besser kennenzulernen, die Wasserversorgung vor Ort zu testen und den eigenen Ausbildungsstand auf die Probe zu stellen, wurde die Hauptübung der Langweider Feuerwehr beim St.-Vitus-Kindergarten durchgeführt. 42 Feuerwehrfrauen und -männer zeigten einen konzentrierten Übungsablauf. Doch es gab auch eine Ehrung und mehr.

Das Szenario: Im Technikraum im ersten Obergeschoss brach ein Brand aus, die Eingangshalle wurde dadurch massiv verraucht. Ein Mitarbeiter wurde vermisst und das Feuer drohte, auf das Dach überzugreifen. Die Kinder befanden sich im im Schlafraum und konnten aufgrund des Rauchs nicht mehr über die Halle flüchten. Das Personal war im Personalraum eingeschlossen.

Übungsrauch quoll aus dem Technikraum des Kindergartens, als die Langweider Wehr mit sechs Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn anrückte. Kommandant Christian Steiner gab den Fahrzeugführern die Einsatzbefehle. Die Atemschutztrupps begannen unverzüglich, im Kindergarten nach der vermissten Person zu suchen und die Brandbekämpfung von innen zu unterstützen.

Mit der Drehleiter gegen den Dachbrand

Die anderen Kräfte konzentrierten brachten das Lösch-Equipment von mehreren Seiten des Gebäudes in Position. Zur Wasserversorgung dienten Hydranten, die teilweise über längere Schlauchstrecken eingebunden wurden. Die Drehleiter kam mit ihrem Wasserwerfer zum Einsatz, um den Dachbrand zu bekämpfen. Um Wasser zu sparen, wurde es nur beschränkt eingesetzt, dennoch wurde das Leitungsnetz ausgiebig getestet.

Ein Überdrucklüfter aus dem Hilfeleistungslöschfahrzeug blies zudem zügig den Rauch aus der Halle. Die Jugendgruppen brachten Strahlrohre in Position. Das Personal im ersten Stock wurde vom Feuerwehrnachwuchs mit Steckleitern über die Fenster gerettet. Am Ende waren die Kinder, das Personal sowie die vermisste Person gerettet, der Brand im Technikraum gelöscht und die Verrauchung des Gebäudes beseitigt.

Lesen Sie dazu auch

„Die Rettung vieler Kleinkinder ist wirklich nicht leicht zu bewältigen“, so Christian Steiner bei der Manöverkritik, „umso wichtiger ist es, das Gebäude kennenzulernen, damit im Ernstfall richtig gehandelt wird.“ Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg war beeindruckt: „Ihr habt heute wieder einmal euren hohen Ausbildungsstand bewiesen.“

Langweider Kommandant dankt für jahrzehntelanges Engagement

Nach Übungsende sprach Kommandant Christian Steiner Johann Buchart für seinen langjährigen Dienst in der Langweider Feuerwehr großen Dank aus. Johann Buchart, der bereits 1973 in die Jugendfeuerwehr eingetreten ist, war viele Jahre als Gruppenführer und von 1991 bis 2021 als Pressewart tätig. Kürzlich wurde ihm die staatliche Ehrung für 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst überreicht. Nun, nachdem das Bayerische Feuerwehrgesetz vorschreibt, dass jedes Mitglied im Alter von 65 Jahren vom aktiven Dienst zurücktreten muss, unterstützt Buchart den Verein passiv. „In zahlreichen ehrenamtlichen Stunden hast du nicht nur am Übungs- und Einsatzgeschehen teilgenommen, sondern auch durch deine Funktion als Pressewart unsere Feuerwehr stets positiv nach außen präsentiert“, so Steiner.

Da sich Johann Buchart in den „Feuerwehrruhestand“ begab, wurde ihm nach Ende der Hauptübung mit einem kleinen Präsent gedankt (von links): Vorsitzender Markus Hörmann, Bürgermeister Jürgen Gilg mit Sohn Max, Johann Buchart, Kommandant Christian Steiner, weiterer stellvertretender Kommandant Simon Strempfl und stellvertretender Kommandant Thomas Hörmann. Foto: Laura Dirr

Zudem wurde Markus Urbanski offiziell zum neuen Jugendwart ernannt und tritt die Nachfolge von Simon Strempfl an, der seit dem Frühjahr als weiterer stellvertretender Kommandant tätig ist. Urbanski wird weiterhin neben den beiden anderen Jugendwarten Sabrina Dehm und Dominik Greppmeier sein Wissen an den Feuerwehrnachwuchs weitergeben. (AZ)