E-Scooter aus dem Hausflur in Langweid-Foret gestohlen

Aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße in Langweid-Foret wurde am Ffreitagabend ein abgestellter E-Scooter im Wert von etwa 800 Euro gestohlen. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 zu melden. (dav)