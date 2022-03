Lkw-Fahrer verursacht mehrere Unfälle und die Polizei sucht Geschädigte

Mehrere Unfälle hat ein Lkw-Fahrer am Wochenende in der Region verursacht. Die Polizei sucht nun nach den Geschädigten.

Ein Spediteur aus Foret hat am Montag an einem Sattelzug, der bereits Samstagfrüh auf dem Gelände geparkt wurde, massive Beschädigungen an der rechten Seite bemerkt. Die Spuren lassen laut Polizei auf Verkehrsunfälle schließen. Die Ermittlungen ergaben, dass der 47-jährige Fahrer mit dem Sattelzug aus dem Raum Stuttgart kommend nach Langweid-Foret fuhr. Auf diesem Weg muss er mindestens zwei Unfälle verursacht haben. Nach dem Abstellen des Lkw fuhr er mit seinem Auto von Langweid-Foret nach Aystetten. Da auch dieses Fahrzeug an der rechten Seite einen erheblichen Schaden aufwies, geht die Polizei davon aus, dass der Wagen auf diesem Weg ebenfalls in einen Unfall verwickelt war.

Unfall: Fahrer befindet sich jetzt in der Uniklinik

Der 47-Jährige hatte nach bisherigen Erkenntnissen mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und befindet sich mittlerweile in der Uniklinik Augsburg. Die Polizei Gersthofen sucht nun Zeugen beziehungsweise Geschädigte, die an ihren Fahrzeugen frische Unfallspuren vorgefunden haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer. 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)