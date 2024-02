Unbekannter beschädigt Auto in Foret und flüchtet

Einen Schaden von 5000 Euro hat ein Unbekannter an einem geparkten Auto in der Parkstraße verursacht.

Einen Schaden von etwa 5000 Euro hat ein Unbekannter verursacht, der in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Montagmittag im Langweider Ortsteil Foret einen Wagen beschädigt hat. Wie die Polizei berichtet, stand das Fahrzeug in dieser Zeit an der Parkstraße. Der Unbekannte stieß gegen die Fahrerseite des Autos und suchte anschließend das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 entgegen. (AZ)