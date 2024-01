Unbekannter besprüht Eisenbahnwaggons

Ein unbekannter Täter besprühte auf dem Gelände einer Firma in Langweid-Foret mehrere Waggons.

Ein Fall der Sachbeschädigung in Langweid-Foret beschäftigt die Polizei Gersthofen. In der Nacht von Freitag auf Samstag betrat ein unbekannter Täter das Werksgelände einer Firma an der Parkstraße. Um nicht gesehen zu werden, suchte er sich laut Polizei einen Zug auf dem nördlichsten Gleis am angrenzenden Waldrand aus und besprühte drei Waggons mit verschiedenen Graffitis. Der Schaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich. (kar)