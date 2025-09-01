Vierjähriger wird von Auto erfasst

Ein Vierjähriger ist nach einem Unfall in Langweid-Foret in einer Kinderklinik gebracht worden. Der Bub erlitt bei einem Unfall eine Kopfplatzwunde und Schürfwunden, berichtet die Polizei. Demnach kam es am Sportplatz in Foret am Sonntag gegen 17 Uhr zu einem Unfall.

Ein 49-Jähriger übersah beim Ausparken den Bub mit seinem Laufrad, der sich hinter dem Auto befand. Durch den Zusammenstoß stürzte der Vierjährige von seinem Laufrad und verletzte sich leicht, heißt es im Polizeibericht. Sachschaden entstand keiner. (kinp)