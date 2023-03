Zug in Foret mit Graffiti besprüht

Gut 1000 Euro Schaden sind entstanden, als Unbekannte in Foret zur Spraydose gegriffen haben.

Ein Schaden von mindestens 1000 Euro ist vor Kurzem entstanden, weil Unbekannte in Foret einen Zug mit Graffiti besprüht haben. Nach Angaben der Polizei stand der Zug auf einem Firmengelände an der Parkstraße. Die Sprayer müssen in der Zeit vom 13. März bis zum 21. März zugeschlagen haben. (AZ)