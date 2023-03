Frau wird beim Zusammenstoß zweier Gabelstapler in Langweid verletzt

Langweid

vor 46 Min.

Zwei Gabelstapler sind am Mittwoch in einem Logistikbetrieb in Langweid zusammengestoßen. Dabei ist eine 42-jährige Frau durch die herabfallende Ladung leicht verletzt worden. Ein Staplerfahrer war laut Polizei gegen 11.45 Uhr in einen Gang zwischen den Regalen eingebogen. Dabei übersah er seine gleichaltrige Kollegin, die sich mit ihrem Stapler im selben Gang befand, und stieß mit ihr zusammen. Teile der Ladung fielen dadurch herunter und verletzten die Frau im Nacken- und Schulterbereich. Die 42-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. (thia)

