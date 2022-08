Langweid

vor 4 Min.

Fußgängertunnel am Langweider Bahnhof: Der Einschub hat begonnen

Mit Spannung am Samstagabend erwartet: Das erste tonnenschwere Fertigteil für die neue Fußgängerunterführung am Bahnhof Langweid wird eingehoben.

Plus Der Langweider Bahnhof ist eine Großbaustelle: Für den Fußgängertunnel werden 20 Tonnen schwere Fertigteile bewegt. Das wollten sich am Samstagabend viele nicht entgehen lassen.

Von Regine Kahl

Vor dem Bahnhof Langweid klafft ein großes Loch mitten in den Schienen. Dort, wo sonst Züge durchrauschen, fehlen die Gleise. Rund 24 Stunden nachdem die Stromleitung gekappt und die Baggerarbeiten begonnen haben, ist es am Samstagabend soweit: Ein Kran hebt das erste von sieben Betonteilen für die neue Fußgängerunterführung in diese tiefe Baugrube ein. Jeder Schritt der Arbeiter und die großen Baumaschinen werden gespannt von rund 40 Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt, die sich das Spektakel in dem Ort nicht entgehen lassen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen