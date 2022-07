Gläubige verabschieden Pfarrer Benedikt Huber in Stettenhofen

Plus Er hat die Pfarreiengemeinschaft Langweid/Gablingen zusammengeführt. Nun übernimmt Pfarrer Benedikt Huber neue Aufgaben. Was ihn zum Abschied besonders bewegt.

"Leidenschaft, Herzblut und Freude einzubringen – das kann Großartiges bewirken": Mit diesen Worten hat Pfarrer Benedikt Huber bei seiner Abschiedspredigt die Gläubigen für die Zukunft angespornt. Der 35-Jährige verlässt die Pfarreiengemeinschaft Gablingen/Langweid, zu der auch Achsheim, Lützelburg und Stettenhofen gehören, nach fünfjährigem Wirken. So fällt seine Bilanz aus.