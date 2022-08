Langweid

10:43 Uhr

Großbaustelle Bahnhof Langweid: Zeitplan verschiebt sich am Samstag

Zaungäste können sich an der Baustelle am Bahnhof in Langweid am Samstagabend Zeit lassen. Der „Hauptakt“ mit dem Einschub der neuen Unterführung beginnt ein paar Stunden später

Von Sonja Diller

Die neue Personenunterführung für den barrierefreien Bahnhof Langweid wird dieses Wochenende eingebaut. Ein Projekt mit exakt getaktetem Zeitplan, denn nach dem Feiertag muss die Bahnstrecke Augsburg-Donauwörth am Dienstag früh um kurz nach vier Uhr morgens wieder freigegeben werden. Es läuft nach Plan, ist Projektleiter Philipp Endres von der Firma Sweco zufrieden nach der ersten „ruhigen Nacht“ von Freitag auf Samstag. Eine Änderung ergab sich bei der neuesten Detailplanung im Ablauf. Mit dem Einschub der Fertigteile für die neue Personenunterführung wird um etwa 19 Uhr begonnen. Im ersten Plan waren diese Arbeiten für etwa 16 Uhr vorgesehen. Das habe aber keinen Einfluss auf die Fertigstellung, so Endres. Der neueste Ablaufplan sei nun noch detaillierter mit insgesamt 47 Positionen anstatt der bisherigen 42, ist Stefan von Rechenberg, der Leiter des Tiefbauamts der Gemeinde Langweid, in laufender Abstimmung mit der Bauleitung. Die neue Personenunterführung für den Bahnhof Langweid wird dieses Wochenende eingebaut. Foto: Marcus Merk Die Laster fahren fleißig den Aushub weg Um acht Uhr war die Hälfte des Aushubs für die neue Personenunterführung schon ausgebaggert, die Lastwagenfahrer sind gut beschäftigt mit dem Abfahren des Abraums, so Endres. Auch über das restliche Wochenende muss mit regem LKW-Verkehr rund um die Baustelle gerechnet werden.

