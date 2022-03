Langweid

18:30 Uhr

Großfamilie in Stettenhofen hat Zuwachs aus der Ukraine bekommen

Plus Die kleine Emilia ist der neue Mittelpunkt in der Familie Koutecky. Diese Menschen haben mitgeholfen, dass Flüchtlinge aus der Ukraine gut untergekommen sind.

Von Oliver Reiser

"Ich will sie auch mal halten", sagt der dreijährige Nathan, als er vom Kindergarten nach Hause kommt. Emilia ist der neue Mittelpunkt in der Familie Koutecky. Das vier Monate alte Baby ist eine Frohnatur, strahlt über beide Bäckchen, wann immer es angesprochen wird. "Zum Fressen", findet auch Georg Wild, der das kleine Mädchen zusammen mit ihrer Mutter, der Oma und dem fünfjährigen Bruder aus einem polnischen Flüchtlings-Auffanglager in Przemysl nahe der ukrainischen Grenze nach Stettenhofen gebracht hat. Wie es dazu kam? "Eine Aneinanderreihung von Zufällen", sagt Manuel Koutecky, der selbst vier Kinder hat und die Flüchtlinge vorübergehend inmitten seiner Familie in der Stettenhofer Böhmerwaldstraße aufgenommen hat.

