Gute Nachricht für den Neubau der Förderschule in Langweid

Plus In Langweid ist der Weg für die neue Fritz-Felsenstein-Schule bereitet. Auch die Bayerische Landesstiftung unterstützt die Errichtung des Förderzentrums.

Eine wichtige Entscheidung für das Projekt Fritz-Felsenstein-Schule in Langweid ist gefallen: Die Bayerische Landesstiftung hat beschlossen, die Errichtung des Förderzentrums mit Heilpädagogischer Tagesstätte mit 500.000 Euro zu unterstützen. Der Vorstandsvorsitzende des Vereins Fritz-Felsenstein-Haus für Körperbehinderte, Gregor Beck, hörte dies mit Freude. Damit sieht er gute Chancen, dass der Verein seinen Eigenanteil bei dem Millionen-Projekt erreichen wird. Um den Rest noch zu finanzieren, gibt es eine kreative Idee.

Der Verein Fritz-Felsenstein-Haus hat seinen Sitz in Königsbrunn und plant den Neubau in Langweid als zweiten Standort. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist der Bedarf für ein zusätzliches Angebot für Kinder- und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderung entstanden. In dem Förderzentrum sollen bis zu 140 Schülerinnen und Schüler heilpädagogisch betreut werden. Der Bedarf für neue Räume ist groß. Bereits jetzt seien sechs Klassen als Übergangslösung in die Mittelschule Königsbrunn ausgelagert worden, sagt Vereinsvorsitzender Beck. Er dankt vor allem den CSU-Abgeordneten Carolina Trautner und Georg Winter, die sich im Kuratorium der Landesstiftung für den Antrag eingesetzt hätten.

