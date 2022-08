Haus am Badesee Langweid bietet bald Platz für die Wasserwacht

Plus Ein beliebter Freizeitort im Süden Langweids ist der Badesee. Bald soll das Angebot für die Freizeitgäste ausgeweitet werden. Warum das auch der Sicherheit dient.

Früher hat die Firma Rennig-Beton dort Kies abgebaut. Inzwischen ist aus der mit Grundwasser gefüllten Grube im Süden Langweids ein beliebter Badesee geworden. Schon länger ist der Naherholungsbereich mit Parkplätzen für die Badegäste ausgestattet. Nun kommt ein weiteres, schon lange gewünschtes Angebot hinzu. Dieses soll nicht zuletzt auch mehr Sicherheit für die Erholungssuchenden bieten.