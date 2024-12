Haushalt und Schmutter-Gräben sind Thema im Rat

Die nächste Gemeinderatssitzung in Langweid beginnt am Dienstag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zimmer 101). Auf der Tagesordnung stehen der Haushaltsvollzug samt Mittelumschichtungen, Bekanntgaben und die Entwässerungsgräben an der Schmutter. Danach ist eine nichtöffentliche Sitzung. Der Bauausschuss kommt am gleichen Tag bereits um 18.30 Uhr zusammen, um über diverse Bauanträge zu sprechen. Darunter sind ein Fotostudio und eine Heilpraxis. (AZ)