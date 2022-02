Hilfe Conkret Langweid plant wieder Hilfstransport nach Rumänien

Kleider und Möbel gesucht: Gerade in der Corona-Zeit unterstützt der Langweider Verein Hilfe Conkret Menschen in Rumänien. Das sind seine jüngsten Projekte.

Auch wenn das Corona-Virus in den vergangenen zwei Jahren den Menschen hierzulande das Leben nicht leichter gemacht hat: Es gibt selbst in Europa viele, denen es viel schlechter geht. Der Langweider Verein Hilfe Conkret setzt daher auch unter erschwerten Bedingungen seine Hilfsbemühungen und Sammlungen für Menschen in Rumänien fort. Und in dieser Hinsicht sind seine Mitglieder und Unterstützer derzeit sehr aktiv.

Das Frühjahr kommt und damit die Wünsche, das eigene Zuhause und den Kleiderschrank fit für einen schönen Sommer zu machen. Dabei bleibt vieles übrig, was Menschen in Rumänien dringend benötigen. Kleider, Möbel, aber auch Geldspenden helfen den Ärmsten zu überleben.

Besonders Kinder und alte Menschen leiden

In Zusammenarbeit mit der Caritas Rumänien hat der Langweider Verein Hilfe Conkret bereits einen ersten Hilfstransport auf den Weg gebracht. Besonders Kinder und alte Menschen gehören zu denen, die am Rande der Gesellschaft oft nicht das Nötigste zum Überleben haben, berichtet Nagy Szilard von der Caritas der Diözese Satu Mare im Nordwesten des Landes. In den Gemeindezentren der Caritas bekommen Kinder täglich zu essen und Unterstützung, um zur Schule zu gehen. Nur dort hatten Kinder, deren Familien es an der Technik zur Teilnahme am Onlineunterricht fehlt, die Gelegenheit, auch während der Pandemie zu lernen. Alphabetisierungskurse für Erwachsene, Haushaltskurse, Besuche von allein gelassenen alten Menschen bietet die Kirchengemeinde zusätzlich an.

Die Ausgangsbeschränkungen in der Pandemie trafen die armen Menschen mit Gelegenheitsjobs am härtesten, so Szilard. Ohne Einkünfte waren kleine Rücklagen schnell aufgebraucht und Unterstützung durch Spenden bei mangelnder staatlicher Hilfe oft der letzte Rettungsanker.

Sammeltermin "Rumänien" in Langweid geplant

Um die Angebote der Caritas vor Ort weiter zu unterstützen, plant Hilfe Conkret jetzt einen speziellen Sammeltermin "Rumänien" am Samstag, 5. März. Gut erhaltene Möbel, Kleidung und Haushaltswaren werden am Sammeltag von 10 bis 14 Uhr in der Meitinger Straße 2a in Langweid angenommen. Gut verpackt wären Christine Koutecky von Hilfe Conkret die Sachspenden am liebsten. Denn "der Aufwand, alles für den Transport fertig zu machen, ist für uns immens". Der Transport selbst wird von der rumänischen Diözese organisiert und bezahlt. Die dafür nötigen rund 2000 Euro sind für die Diözese eine große Herausforderung. "Deshalb bitten wir die Anlieferer um eine kleine Geldspende, damit wir einen Teil der Kosten übernehmen können", sagt Christine Koutecky.

