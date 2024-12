Langweider besteigt den Kilimandscharo: In Afrika wird ein Traum wahr

Was war 2024 am schönsten? Das hatten wir unsere Leserinnen und Leser gefragt. Uwe Beck aus Achsheim hat sich einen Traum erfüllt: Er bestieg den höchsten Berg Afrikas, den Kilimandscharo.

Er schreibt: „Es war schon immer mein Traum, den höchsten Berg Afrikas, den Kilimandscharo, zu besteigen.“ Dies hatte sich aber nie ergeben. Bis zum November 2022: Da kam mein Neffe Marco mit einem Foto vom Kilimandscharo zu meinem Geburtstag. Er wusste von meinem alten Traum und hatte auf die Rückseite des Bildes geschrieben, ihn würde die Besteigung ebenfalls reizen. Er würde mit mir dieses Abenteuer gerne in Angriff nehmen und mich auch bei den Vorbereitungen und Trainings unterstützen.

Mit dem Neffen ging es nach Tansania

Gesagt und getan. So flogen wir am 1. Januar 2024 nach Tansania. Zur Akklimatisation bestiegen wir zuerst den „Mount Meru“ (4566 Meter), bevor es am 6. Januar zum „Kilimandscharo“ (5895 Meter) ging. Nach sechs Tagen, am 12. Januar 2024 um 9:05 Uhr, hatten wir den Gipfel erreicht. Das war nicht nur mein Highlight im Jahr 2024, sondern auch das meines Lebens. Denn am Gipfeltag war ich schon 64 Jahre und zwei Monate alt.“ Uwe Beck