In Langweid werden günstige Wohnungen gebaut

Plus Mehr als 300 geförderte Wohnungen hat die Gemeinde Langweid bereits. Nun kommen noch weitere auf einem Grundstück nahe einem Discounter hinzu.

Wohnraum ist knapp und teuer. Mit Wohnbau-Booster und allerlei Förderprogrammen will die Staatsregierung dem Problem zu Leibe rücken. In Langweid ist man da schon weiter. Zu den im Ort bereits bestehenden 344 öffentlich geförderten Wohnungen der Wohnbaugesellschaft des Landkreises (WBL) kommen bis Ende 2024 weitere dazu.