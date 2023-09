Insektenhotels für das Wasserkraftwerk in Langweid geschaffen

Bei Workshops zur Insektenvielfalt im Rahmen des KITA-Entdecker-Programms der LEW-Bildungsinitiative „3malE“ sind in drei Jahren mehrere Insektenhotels entstanden.

Insgesamt neun KITA-Gruppen hatten mit Naturlehrer und Waldpädagoge Harald Harazim das Leben der Insekten erforscht und dabei Insektenhotels selbst gebaut. Die Workshops fanden auf dem Gelände des LEW Wasserkraftwerks in Langweid statt, das auch das Lechmuseum Bayern beherbergt.

Unter der Anleitung des Waldpädagogen hatten die Kinder eigene kleine Insektenhotels für den heimischen Garten gebaut sowie größere Versionen für das Wasserkraftwerk. Insgesamt neun größere Insektenhotels sind so entstanden. Sie wurden nun an verschiedenen Stellen auf dem Gelände des Wasserkraftwerks Langweid aufgestellt. Die Insektenhotels bieten unterschiedlichen Insektenarten wie Bienen und Käfern einen geschützten Rückzugsort. In den Workshops zur heimischen Insektenvielfalt vermittelte Harald Harazim die Bedeutung der Insekten im Ökosystem der Region. Die Gruppen besichtigen außerdem die historische Schauturbine im Lechmuseum und erfuhren, wie Strom durch Wasserkraft erzeugt wird.

An diesen Terminen ist das Lechmuseum geöffnet

Das Lechmuseum Bayern im Wasserkraftwerk Langweid öffnet an jedem 1. Sonntag im Monat von 10 bis 18 Uhr seine Türen für die Öffentlichkeit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen zur LEW-Bildungsinitiative unter www.lew-3malE.de sowie zum Lechmuseum Bayern unter www.lechmuseum.de

„3malE – Bildung mit Energie“ ist die Bildungsinitiative der LEW-Gruppe: Unter dem Motto „Entdecken, Erforschen, Erleben“ greift 3malE unter der Schirmherrschaft des bayerischen Kultusministers Michael Piazolo handlungs- und projektorientiert interessante Fragen rund um die Zukunftsthemen Energie, Energieeffizienz und Umwelt auf. 3malE erhielt im Rahmen des UNESCO-Programms „BNE 2030“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen UNESCO-Kommission die Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). 3malE bietet Kindergärten und Schulen Projekte, Fortbildungen und Materialien zum Thema Energie sowie zu gesellschaftlichen und ökologischen Fragestellungen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch