Island - Insel an der Grenze der bewohnten Welt

Die Reiseschriftstellerin Carmen Rohrbach erzählt am Donnerstag, 13. Februar, ab 19 Uhr, im buch7-Kulturbahnhof in Langweid von ihrem Aufenthalt in Island. Ein halbes Jahr war sie dort, auf der aufregendsten Nordmeerinsel Europas, und hat die vielen Vulkane und Gletscher gesehen sowie die Gastfreundschaft der Menschen in dieser rauen und wilden Umgebung erlebt. Rohrbach lässt mit ihren Bildern das Publikum eintauchen in die unwiderstehliche Schönheit dieser Vulkaninsel am Rande des Polarkreises. Der Veranstalter bittet um eine Spende von 12 Euro. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der KEB Landkreis Augsburg und Neu-Ulm statt. (AZ)

