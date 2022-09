Jugendfeuerwehr Langweid wählt neues Leitungsteam

Nachwuchsarbeit ist für die freiwilligen Feuerwehren wichtig. Warum das in Langweid gelingt, zeigte sich bei der Jugendversammlung.

Für die freiwilligen Feuerwehren ist es überlebenswichtig, dass die Nachwuchsarbeit erfolgreich ist und schon die Jugendlichen für ein Engagement und spätere Einsatzdienste gewonnen werden kann. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Langweid gibt man sich bei diesem Thema zuversichtlich.

Nachdem die Jugendversammlung der Langweider Feuerwehr pandemiebedingt zu Beginn des Jahres nicht stattfinden konnte, wurde sie jetzt nachgeholt. Das Treffen gab Einblicke in die Aktivitäten des Jahres 2021, es wurden aber auch Weichen für das laufende und künftige Übungsjahr gestellt. Aktuell besteht die Jugend der Langweider Wehr aus 44 Mitgliedern, davon 15 Mädchen und 29 Jungen, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind. "Wir sind stolz, eine so starke Jugendgruppe zu haben. Trotz Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen habt ihr nie die Lust an eurem Ehrenamt verloren. Weiter so", begrüßte Erster Kommandant Markus Kopold die Jugendlichen im Feuerwehrhaus und dankte gleichzeitig allen Helfenden, die die Jugend unter dem Jahr unterstützen und ausbilden.

Erstmals gab's Online-Übungen bei der Feuerwehr in Langweid

Die Aktivitäten im Jahr 2021 stellten die beiden Jugendsprecher Sarah Angerer und Lukas Weishaupt dar: Coronabedingt betrug die Anzahl der Ausbildungsstunden im Berichtsjahr nur 54 Stunden. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wurden einige Online-Übungen absolviert. Ein Teil der Jugend 1 absolvierte das Basismodul der Modularen Truppausbildung. Aktuell werden die Feuerwehranwärter der älteren Jugendgruppe auf die Abschlussprüfung der Modularen Truppausbildung vorbereitet. Mit der Jugendleistungsprüfung stand der erste große Leistungstest und somit auch das erste Abzeichen für die Jugendlichen aus der Jugend 2 an. Neben dem Ausbildungsbetrieb hat sich der Feuerwehrnachwuchs bei Altpapiersammlungen, beim Austragen von gelben Säcken oder auch bei Vereinsveranstaltungen beteiligt.

Alljährlich sind auch die Leitungsfunktionen innerhalb der Jugendfeuerwehr neu zu wählen. Alle bisherigen Ämter (Jugendsprecher: Sarah Angerer und Lukas Weishaupt, Kassenwart: Markus Eser, Kassenprüfer: Michael Haringer und Melissa Leblang) wurden altersbedingt neu vergeben: Patrick Diesenbacher und Katharina Kopold übernehmen die Tätigkeit der beiden Jugendsprecher. Das Amt des Kassenwartes füllt Tobias Eser aus und Vivien Everett sowie Johannes Steppich fungieren als Kassenprüfer.

Langweids Jugendfeuerwehr hat einen neuen Jugendwart

Abschließend wurde Thomas Hörmann als Jugendwart verabschiedet. Er hat sein Amt nach acht Jahren niedergelegt und unterstützt nun das Kommandanten-Trio der Langweider Wehr als Stellvertretender Kommandant. Die Lücke schließt Dominik Greppmeier, der bereits von 2015 bis 2017 Jugendwart war und damals beruflich bedingt eine Pause einlegen musste. Neben den anderen beiden Jugendwarten Sabrina Dehm und Simon Strempfl wird er künftig die Geschicke der Jugendfeuerwehr lenken.

Lesen Sie dazu auch

Gegen Ende dieses Jahres wird eine neue Jugendgruppe gebildet. Dazu findet am Freitag, 18. November 2022, um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in der Meitinger Straße 4a ein Infoabend für Interessierte zwischen zwölf und vierzehn Jahren statt. (AZ)