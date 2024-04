Langweid

"Kooperativ und höflich": So erlebten Polizisten den mutmaßlichen Mörder Gerhard B.

Plus Was geht in einem Menschen vor, der ein schreckliches Blutbad anrichtet? Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Langweid schildern Polizisten ihre Eindrücke.

Von Philipp Kinne

Die Beweislage ist eindeutig: Gerhard B. erschoss drei seiner Nachbarn. Laut Anklage muss er wie ein rücksichtsloser Killer vorgegangen sein, der sich gut auf die Tat vorbereitet hatte. Binnen Sekunden tötete B. drei Menschen aus nächster Nähe mit seiner Pistole. Während der Tat in Langweid (Landkreis Augsburg) trug er einen professionellen Gehörschutz, wie ihn Schützen auf dem Schießstand verwenden. Doch an all das will sich der Angeklagte vor Gericht bislang nicht erinnern. Schon kurz nach der Festnahme soll Gerhard B. von einem „Blackout“ gesprochen haben. Einsatzkräfte schildern am dritten Verhandlungstag ihre ersten Eindrücke des mutmaßlichen Dreifachmörders.

So kam es zur Festnahme des mutmaßlichen Mörders Gerhard B.

Es ist ein verregneter Freitag im vergangenen Juli. Bei der Polizei geht um 19.18 Uhr der erste Notruf ein. Abgesetzt von Horst N., dem Ehemann einer Getöteten. Während N. um das Leben seiner Frau kämpft, machen sich etliche Streifenwagen der Polizei auf den Weg in den nördlichen Landkreis Augsburg. Etwa eine Viertelstunde nach dem ersten Notruf ist Langweid voll davon. Gerhard B. ist zu diesem Zeitpunkt noch auf freiem Fuß. „Wir gingen zunächst von einer Amoktat aus“, erinnert sich einer der Polizisten vor Gericht.

