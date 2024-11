Ihr Herz gehörte den Tieren: Birgit Miller, Vorsitzende des Vereins Katzenhilfe Augsburg und Umgebung, ist im Alter von nur 55 Jahren unerwartet gestorben. Nicht nur in Langweid, wo sie wohnte, ist die Trauer groß. Viele Menschen kannten Birgit Miller und ihren unermüdlichen Einsatz für Tiere in Not.

