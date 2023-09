Langweid

Landrat zu Bluttat in Langweid: Kontrolle hätte es nicht verhindern können

Plus Der mutmaßliche Todesschütze aus Langweid besaß mehrere legale Waffen. Von den Behörden wurde er deshalb aber nie zu Hause kontrolliert. Braucht es ein strengeres Waffenrecht?

Der Schock sitzt auch Wochen nach der schrecklichen Tat noch tief. Vor einem Monat wurden in Langweid drei Menschen erschossen und zwei verletzt. Seither befindet sich der mutmaßliche Todesschütze Gerhard B. in Untersuchungshaft. Der Vorwurf lautet Mord. Als Sportschütze war der Langweider im Besitz mehrerer Waffen, für die er eine waffenrechtliche Erlaubnis besessen hatte. Eine Kontrolle vor Ort fand bei dem mutmaßlichen Todesschützen nie statt. Hätte ein Besuch der Behörden Schlimmeres verhindern können?

Landrat: "Nicht reflexartig in Aktionismus verfallen"

Nach der Tat entflammte eine Debatte zu schärferen Waffengesetzen. Nun teilt Landrat Martin Sailer ( CSU) mit: "Ganz nüchtern gesagt, hätte eine Kontrolle des mutmaßlichen Täters von Langweid selbst am Vorabend der Tat den gewaltsamen Tod seiner drei Nachbarn nicht verhindern können." Es sei einfach, von den Gesetzgebern in München und Berlin strengere Maßnahmen zu erwarten, meint Sailer: "Wir dürfen jedoch nicht reflexartig in Aktionismus verfallen." Die Todesopfer aus Langweid dürften nicht als Argument für unüberlegte Forderungen benutzt werden, meint der Landrat.

