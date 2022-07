Langweid

vor 17 Min.

Langweid baut: Nach der neuen Schule kommt neues Feuerwehrhaus

So soll die neue Schule in Langweid einmal aussehen. Doch das ist nicht das einzige große Bauprojekt der Gemeinde.

Plus Für die Gemeinde Langweid ist dieses Jahr ein Jahr großer Bauvorhaben. So ist eine neue Grund- und Mittelschule geplant. Doch ein weiteres Großprojekt kommt hinzu.

Von Sonja Diller

Große Bauvorhaben prägen in diesem Jahr die Arbeit in der Gemeinde Langweid. So laufen derzeit Bauarbeiten am Bahnhof. Konkrete Planungen gibt es bereits für den Neubau der Grund- und Mittelschule, der nach derzeitigem Stand insgesamt 37,8 Millionen Euro verschlingen wird. Schon bald soll erster Spatenstich dafür sein. Doch damit nicht genug: Langweid steuert schon das nächste Großprojekt an.

