Langweid ist jetzt Fairtrade Town

Gerechte Produktionsbedingungen und Nachhaltigkeit: Dafür setzt sich die Gemeinde Langweid ein. Dafür bekam sie nun ein besonders Siegel.

Langweid ist die 798. Fairtrade Town in Deutschland. Mit Brief und Siegel bestätigte das Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz im Rahmen des nachhaltigen Sommerfestes der Grund- und Mittelschule Langweid. Um dieses Prädikat zugesprochen zu bekommen, muss die Gemeinde einige Voraussetzungen erfüllen.

Mit dem gelb-schwarz-blauen Siegel "Fairtrade" werden Waren gekennzeichnet, die aus fairem Handel stammen und bei deren Herstellung bestimmte soziale, ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten wurden. Aus der exotischen Nische habe sich Fairtrade zur Bürgerbewegung gemausert und nun auch in Langweid Fuß gefasst, gratulierte Holz.

Langweids Pläne begannen 2019

Bei einem Seminar im Landratsamt Augsburg entstand schon 2019 die Idee, Langweid zur Fairtrade-Gemeinde zu machen. Schnell wurde der Wandel zum fairen Handel für Manuela Schnierle, Leiterin des Familienbüros und Integrationsbeauftragte der Gemeinde, zur Herzensangelegenheit. Sie übernahm in enger Abstimmung mit Bürgermeister Jürgen Gilg die Projektleitung.

Zunächst aber rückte Corona das Thema etwas aus dem Fokus. 2021 schließlich die Entscheidung: Wenn noch keine Präsenzveranstaltung zur Planung möglich ist, dann machen wir das eben online. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis wurde der Aktionstag Faires Langweid auf die Beine gestellt; fair gehandelte Rosen wurden im Pflegeheim und zum Weltfrauentag verteilt, der Handel, viele Organisationen und alle Fraktionen im Rathaus zogen an einem Strang, um die Bewerbungskriterien zu erfüllen. In den Geschäften im Ort finden die Kunden heute zahlreiche Waren mit dem Fairtrade-Siegel. Sogar beim Kicken in der Schule steht nun fest: Diese Bälle wurden unter fairen Bedingungen und ohne Kinderarbeit hergestellt und gehandelt.

"Fairer" Kaffee im Langweider Rathaus

"Fairer Handel lebt vom Handeln", gab Fairtrade-Botschafter Manfred Holz zu bedenken. "Wenn auf der Welt so viel geteilt würde wie bei Facebook, dann gäbe es keine Armut", packte er das nötige Denken in einen griffigen Vergleich.

In Langweid trägt der Kaffee im Rathaus das Fairtrade-Siegel und Nachhaltigkeit spielt bei Entscheidungen der Politik eine wachsende Rolle, versicherte der Dritte Bürgermeister Günter Klein. Er nahm in Vertretung des erkrankten Ersten Bürgermeisters Jürgen Gilg die Auszeichnung entgegen. Weitere Unterstützer aus der Wirtschaft und den Vereinen sind immer willkommen.