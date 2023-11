Langweider Musikverein feiert 50. Geburtstag

Vor einem halben Jahrhundert wurde in Langweid der Musikverein gegründet. Zum Jubiläum wird es passenderweise musikalisch werden.

Der Musikverein Langweid feiert sein 50-jähriges Bestehen, das auf die Neugründung einer Blaskapelle zurückgeht, die 1963 von führenden Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Langweid ins Leben gerufen wurde. Im Jahr 1973 wurde der Verein offiziell gegründet, mit Günter Bäuerle als erstem Vorsitzenden und Alois Mayr als Dirigenten. Anfangs bestand der Verein hauptsächlich aus jungen Musikbegeisterten und wuchs schnell zu einem bedeutenden Jugendorchester heran. Der Verein trat dem Allgäu-Schwäbischen Musikbund bei und organisierte zahlreiche Veranstaltungen wie Herbstkonzerte, Gartenfeste und Weihnachtsfeiern. In den Jahren entwickelte sich das Vereinsleben weiter, inklusive Jugendförderung und neuen Veranstaltungen wie Starkbierfesten und Faschingsbällen.

Das Angebot wurde um drei Chöre erweitert

Im Jahr 2019 erweiterte der Musikverein sein Angebot um drei Chöre für verschiedene Altersgruppen. Das Jubiläumsjahr wurde mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert, darunter ein Faschingsball, ein Ehemaligentreffen, ein Chorkonzert im Mai und eine Südtiroler-Sommernacht im Juli.

Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist das Jubiläumskonzert am 18. November um 19 Uhr in der Dreifachturnhalle in Langweid. Die Veranstaltung bietet den Zuhörern eine musikalische Reise durch 50 Jahre Vereinsgeschichte mit Auftritten des Orchesters, des Jugendorchesters und des Pausenchors. Der Verein wird seine Gründungsmitglieder ehren. (AZ)