Langweider Ortsfeuerwehren erlernen erweiterte Erste-Hilfe-Kenntnisse

Immer öfter tritt der Fall ein, dass die Freiwilligen Feuerwehren vor dem Rettungsdienst am Einsatzort eintreffen. Dementsprechend schnell und professionell müssen sie handeln können. Um diesem Job gewachsen zu sein, haben 20 Feuerwehrfrauen und -männer aus den drei Ortsfeuerwehren Achsheim, Langweid und Stettenhofen kürzlich die Ausbildung zum First Responder erfolgreich absolviert. Über drei Wochen hinweg widmeten sich die Teilnehmenden außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit einem Lehrgang mit hohem Ausbildungsniveau. In insgesamt 48 Stunden wurden Theorie und Praxis vermittelt.

Reanimation und Erstversorgung

Die Ausbildung erfolgte bei der Bildungsstätte für Notfallmedizin Neusäß durch einen erfahrenen Praxisanleiter für Notfallsanitäter. Er brachte nicht nur fundiertes Fachwissen mit, sondern vermittelte auch praxisnahe Tipps und Tricks für den Ernstfall. Auf dem Stundenplan standen beispielsweise die korrekte Betreuung und Lagerung des Patienten, die Erstversorgung von Blutungen oder auch Reanimationsmaßnahmen. Ziel der Ausbildung war es, den Ausbildungsstand in der erweiterten Ersten Hilfe zu vertiefen, um lebensbedrohliche Zustände wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder akute Atemnot effizient behandeln zu können, bevor der Rettungsdienst eintrifft. Zahlreiche realitätsnahe Fallbeispiele bereiteten die Gruppe auf die Einsatzpraxis vor und sollten die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst trainieren.

