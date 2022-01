Langweids Feuerwehr verzeichnet weniger Einsätze

Plus Die Freiwillige Feuerwehr musste 2021 wieder zu einigen Einsätzen ausrücken. Warum die Bilanz trotz Corona-Einschränkungen wieder positiv ausfällt.

Auch im Jahr 2021 wurde die Langweider Feuerwehr zu insgesamt 48 vielfältigen Einsätzen (Vorjahr 85 Einsätze) gerufen. Zahlreiche Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mussten das zweite Jahr in Folge im Übungs- und Ausbildungsbetrieb, bei Einsätzen sowie bei Vereinsveranstaltungen hingenommen werden. Warum die Mitglieder überwiegend trotzdem positiv auf dieses Jahr zurückblicken.