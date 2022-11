Langweid

Langweids neue Grund- und Mittelschule wird deutlich teurer

Die Mittelschule in Langweid soll abgerissen werden, wenn der gemeinsame Neubau mit der Grundschule steht. Dieser wird aber deutlich teurer.

Plus Deutlich mehr Geld wird Langweid für seine Schule ausgeben müssen. Weitere Themen bei der Bürgerversammlung: Volle Busse, der Breitbandausbau und ein möglicher Blackout.

Von Sonja Diller

So schnell bringt die Langweider nichts aus dem Konzept. Themen wie ein möglicher Blackout, die Zukunft der Energieversorgung und die Suche nach einem atomaren Endlager interessiert sie, machen aber nicht konfus. Das zeigte sich bei der diesjährigen Bürgerversammlung in der Dreifachturnhalle in Langweid. Eines wurde klar: Die neue Schule kommt deutlich teurer.

