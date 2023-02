Langweids neue Schule bekommt ein grünes Dach

Plus Gemeinderat entscheidet sich für ein begrüntes Dach und erteilt Regenrinnen eine Absage.

Die neue Grund- und Mittelschule Langweid bekommt ein Retentionsdach. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Schnelles Ableiten von Regenwasser über Rinnen ist nicht mehr zeitgemäß, erklärte Planer Franz Balda. Ökologisch sinnvoll sei es, den natürlichen Wasserkreislauf von Speicherung, Verdunstung und Versickerung auf einem bebauten Grundstück zu unterstützen.