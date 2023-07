Langweid

12:10 Uhr

Langweids neue Schule wird zum kleinen Kraftwerk

Sie wächst rapide: schon im Herbst 2024 sollen die ersten Schüler die neue Grund- und Mittelschule Langweid besuchen. Der Gemeinderat befasste sich in jüngster Sitzung mit Solaranlage und Außenanlage. (Foto: Diller)

Plus Die PV-Anlage des 35-Millionen-Baus wird vergrößert, um auch benachbarte Gebäude mit Strom zu versorgen.

Von Sonja Diller

Die neue Langweider Grund- und Mittelschule samt Dreifachturnhalle soll nicht nur ihren internen Strombedarf zum Großteil auf dem eigenen Dach produzieren, sondern auch die benachbarte Mehrzweckhalle mit Schwimmbad versorgen. Die ursprünglich geplante PV Anlage mit einer Leistung von 60 Kilowattstunden wird dafür auf maximal 220 Kilowattstunden erweitert. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

PV-Anlage kostet knapp 400.000 Euro

Die Zustimmung der LEW Verteilnetz GmbH muss für die Nutzung des Sonnenstroms in Mehrzweckhalle und Schwimmbad eingeholt werden da die versorgten Gebäude auf unterschiedlichen Flurnummern stehen. Kein Hinderungsgrund für Elektroplaner Hermann Kreitmeir, der dem Gremium die Neuplanung vorstellte. In spätestens sieben Jahren hätte sich die knapp 400.000 Euro teure Anlage amortisiert. Sollte wider Erwarten Gegenwind vonseiten der LVN kommen, wird die Anlage in abgespeckter Variante von 140 Kilowattstunden Leistung realisiert um die Schule und die Dreifachturnhalle zu versorgen.

