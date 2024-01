Langweid

11:06 Uhr

Mahnfeuer der Landwirte an der B2 bei Langweid

Die Bauernproteste wurden am Dienstag in Langweid fortgesetzt.

An der B2 bei Langweid entzündeten Landwirte am Dienstagabend ein Mahnfeuer als Kritik an den Plänen der Ampel. Pendler fuhren teils zustimmend hupend vorbei.

