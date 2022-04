Mann wird in Stettenhofen geschlagen und in Kofferraum gesperrt

Bei einem geselligen Treffen in einer Sammelunterkunft fließt viel Alkohol. Dann eskaliert die Situation und der Abend endet mit Schlägerei und Freiheitsberaubung.

Völlig eskaliert ist ein geselliger Abend am Samstag in einer Sammelunterkunft in der Gablinger Straße in Stettenhofen. Fünf Personen hatten sich dort zunächst zum gemeinsamen Alkoholkonsum getroffen. Gegen 21.45 Uhr nahm das Unheil seinen Lauf.

Zunächst gerieten drei Personen aus der Gruppe in Streit. Die Auseinandersetzung gipfelte schließlich darin, dass zwei Männer auf einen 39-Jährigen losgingen und auf ihn einschlugen. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Täter laut Polizei ihr Opfer in den Kofferraum eines Autos gesperrt haben und eine Zeit lang mit ihm die durch Gegend gefahren sein. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grünen Rover mit polnischem Kennzeichen handeln. Noch aus dem Kofferraum heraus konnte der Eingesperrte jedoch einen Notruf absetzen.

Dies bemerkten die Täter allerdings, woraufhin sie ihn aus dem Auto zogen und ihm das Handy abnahmen. Die Fahrt endete schließlich in Nähe einer Tankstelle in Stettenhofen, die nicht weit von der Unterkunft entfernt ist. Der 39-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Polizei traf bei ihrem Einsatz mehrere Personen am Tatort an, die allesamt erheblich alkoholisiert waren. Zeugen des Vorfalls, die Beobachtungen im Bereich der Gablinger Straße oder an der Tankstelle gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (thia)