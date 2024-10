Markus Steigleder erreicht Gold/Rot

Im Herbst stand auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Langweid die traditionelle Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ auf dem Jahresübungsplan. Diesmal waren gleich fünf Prüfungsdurchgänge an zwei aufeinanderfolgenden Abenden nötig, um alle 32 Teilnehmenden zu testen. Das Prüferteam der Kreisbrandinspektion war von den gezeigten Durchgängen überzeugt und konnte allen Prüflingen die verdienten Abzeichen überreichen.



In sämtlichen Prüfungsdurchgängen meisterten die Langweider Feuerwehrler die einzelnen Prüfungsteile Knoten und Stiche, Löschaufbau sowie das Kuppeln einer Saugleitung im Rahmen der vorgesehenen Zeit- und Fehlervorgaben.

15 Feuerwehrfrauen und -männer traten zum ersten Mal an und zeigten, dass die wichtigen Handgriffe sitzen. Markus Steigleder erreichte die Stufe 6, das höchste Leistungsabzeichen (Gold/Rot).



Nach den bestandenen Prüfungen freute sich Langweids Kommandant Christian Steiner über den gelungenen Leistungstest seiner Feuerwehrkameradinnen und -kameraden und bedankte sich für den Übungsfleiß. „Es ist beeindruckend, wie viele von Euch neu dabei sind und die Stufe 1 absolviert haben. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir auch in diesem Jahr einmal das höchste Abzeichen verleihen können“, betonte er. Laura Dirr

