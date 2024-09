Die Wasserkraftwerke im Landkreis Augsburg öffnen ihre Tore

Die Betreiber von Wasserkraftanlagen in ganz Bayern veranstalten in der Woche vom 21. bis zum 29. September die „Tage der Wasserkraft“. Vom historischen bis zum modernisierten und digitalisierten Wasserkraftwerk, vom Angebot für Kinder und Schulen über Themen wie Versorgungssicherheit, Hochwasserschutz und Fischwanderhilfen bis hin zum Pumpspeicherkraftwerk reichen die Themen für die ganze Familie.

Als historisch gilt das Langweider Wasserkraftwerk, das 1907 errichtet wurde und immer noch eine wichtige Bedeutung für die Region hat. Dort erwartet die Gäste an den Sonntagen 22. und 29. September ein Highlight: Im Rahmen der Führung durch das Lechmuseum in Langweid, das sich im Herzen des Wasserkraftwerks befindet, können sie unter anderem die Turbinenkammer begehen. Am Freitag, 27. September, kann man von 16 bis 18 Uhr in das Meitinger Wasserkraftwerk in der Bernhard-Monath-Straße 48.

Die teilnehmenden Anlagenbetreiber sind Mitglieder des Landesverbandes Bayerischer Wasserkraftwerke (LVBW) eG und der Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern (VWB). Auf den Websites der Verbände sind alle Veranstaltungen zu finden. Weitere Veranstaltungen rund um alle erneuerbaren Energien gibt es auf der Website der Bayerischen Energietage. (AZ)