Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Langweid: Mut, Kreativität und Teamgeist waren bei den inklusiven Zirkustagen des Kreisjugendrings in Langweid gefragt

Langweid

Mut, Kreativität und Teamgeist waren bei den inklusiven Zirkustagen des Kreisjugendrings in Langweid gefragt

Eine bunte Woche voller Akrobatik und Jonglage. Es wurden kreative Techniken geübt und am Ende gab es eine Vorstellung für die ganze Familie.
Von Lisa Sauer
    • |
    • |
    • |
    Schwieriger als gedacht. Ohne Übung gelingt eine solche Vorführung nicht.
    Schwieriger als gedacht. Ohne Übung gelingt eine solche Vorführung nicht. Foto: Lisa Sauer

    Für 40 Kinder starteten die Sommerferien in diesem Jahr auf ganz besondere Art und Weise. Der Kreisjugendring Augsburg-Land veranstaltete erstmals eine inklusive Zirkuswoche in Langweid. Während in den ersten beiden Tagen das Kennenlernen unterschiedlicher Techniken im Vordergrund stand, wurde in den folgenden Tagen in festen Gruppen jeweils eine Disziplin eingeübt. Die jungen Artistinnen und Artisten im Alter von 6 bis 10 Jahren erforschten dabei kreative Techniken, bauten Teamgeist auf und entwickelten eigene Darbietungen. Begleitet wurde das Projekt von erfahrenen Pädagoginnen und Pädagogen aus dem Kreisjugendring und von Streching Circus Augsburg.

    Motorische Fähigkeiten, Kreativität und soziale Kompetenz

    An jedem Nachmittag blieb Zeit für kreative Angebote rund um das Thema der Woche. Highlight für die Kinder war die Abschlussaufführung, an der alle Familien teilnehmen durften. Dabei wurde sichtbar, mit welch großem Einsatz sich die jeweilige Gruppe in die Grundtechniken eingearbeitet hatte und welch motorische Fähigkeiten, Kreativität und soziale Kompetenz notwendig war, um so ein gelungenes Projekt innerhalb einer Woche auf die Bühne zu bringen. Möglich gemacht hat dies die Förderung des bayrischen Jugendrings. Dabei kamen Mittel aus dem Kinder- und Jugendprogramm des Bayerischen Familienministeriums zum Einsatz.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden