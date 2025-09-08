Mut, Kreativität und Teamgeist waren bei den inklusiven Zirkustagen des Kreisjugendrings in Langweid gefragt

Für 40 Kinder starteten die Sommerferien in diesem Jahr auf ganz besondere Art und Weise. Der Kreisjugendring Augsburg-Land veranstaltete erstmals eine inklusive Zirkuswoche in Langweid. Während in den ersten beiden Tagen das Kennenlernen unterschiedlicher Techniken im Vordergrund stand, wurde in den folgenden Tagen in festen Gruppen jeweils eine Disziplin eingeübt. Die jungen Artistinnen und Artisten im Alter von 6 bis 10 Jahren erforschten dabei kreative Techniken, bauten Teamgeist auf und entwickelten eigene Darbietungen. Begleitet wurde das Projekt von erfahrenen Pädagoginnen und Pädagogen aus dem Kreisjugendring und von Streching Circus Augsburg.

Motorische Fähigkeiten, Kreativität und soziale Kompetenz

An jedem Nachmittag blieb Zeit für kreative Angebote rund um das Thema der Woche. Highlight für die Kinder war die Abschlussaufführung, an der alle Familien teilnehmen durften. Dabei wurde sichtbar, mit welch großem Einsatz sich die jeweilige Gruppe in die Grundtechniken eingearbeitet hatte und welch motorische Fähigkeiten, Kreativität und soziale Kompetenz notwendig war, um so ein gelungenes Projekt innerhalb einer Woche auf die Bühne zu bringen. Möglich gemacht hat dies die Förderung des bayrischen Jugendrings. Dabei kamen Mittel aus dem Kinder- und Jugendprogramm des Bayerischen Familienministeriums zum Einsatz.

